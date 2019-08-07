2019-08-07T09:35:26+03:00
Происшествия

«Нырнул и больше не вынырнул»: В Омске утонул 19-летний парень

Все случилось на Иртыше рядом с улицей Валиханова
Станислав МУХИН
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Очередная трагедия на воде произошла вчера поздно вечером. Около 22 часов на Иртыше в районе улицы Чокана Валиханова отдыхала компания. Как сообщает следственный комитет, парни выпивали, после чего решили искупаться. Это стало роковым шагом для 19-летнего омича.

- Два парня и две девушки отдыхали на берегу и пили пиво. Парни зашли в воду и плавали вдоль берега примерно в 15 метрах, один из них, несмотря на то, что неуверенно держался на воде, стал нырять, и, нырнув в очередной раз, не вынырнул. Тело утонувшего до сих пор не обнаружено, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Силовики просят омичей быть осторожными на воде, не купаться в запрещенных местах и не заходить в воду после алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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