В Омске азартная администратор салона сотовой связи украла 330 тысяч на ставки

СЕГОДНЯ 04:45 2019-08-07T04:45:42+03:00

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Потеряла голову азартная омичка, работавшая администратором в одном из салонов сотовой связи Ленинского округа. А все из-за ее увлечения ставками. Девушка играла в букмекерской конторе. В итоге деньги на ставки она переводила прямо со счета компании. Недостачу в 330 тысяч рублей обнаружила директор салона. Сомневаться, чьих это рук дело, не пришлось - администратор одновременно с пропажей денег не вышла на работу. Руководство обратилось в полицию.

Отпираться азартная омичка не стала. Она признала свою вину и рассказала, что на эти деньги делала ставки в букмекерской конторе. С везением, судя по всему, дела обстояли плохо. К тому же на девушку завели уголовное дело за растрату. Два к одному, что омичка сядет в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU