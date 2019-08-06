2019-08-06T14:47:29+03:00
Происшествия

Завотделением омской МЧС-4 получил взяток почти на миллион рублей

Теперь ему грозит до 12 лет колонии и 60-кратный штраф
Анна МИКУЛА
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За взятки медику грозит до 12 лет колонии.За взятки медику грозит до 12 лет колонии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Омске будут судить заведующего отделением травматологии медсанчасти № 4, обвиняемого в получении взяток.

– По данным следствия, обвиняемый в 2017 году неоднократно получал от предпринимательницы за обеспечение победы подконтрольных организаций в аукционах на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по поставке изделий медицинского назначения для нужд БУЗОО «МСЧ № 4» в виде взяток от 3 до 5 процентов от суммы заключенных контрактов. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 876 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного СУСК.

Медик вину не признал, но в распоряжении следствия есть изобличающие фигуранта доказательства. Дело передано в суд.

Уголовным кодексом РФ за получение взятки в крупном размере предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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