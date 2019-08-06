В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника
Водителя, замглавы Горьковского района, будут судить
Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастный случай произошел 18 января в Горьковском районе. Под колеса Renault попала 9-летняя девочка, переходившая дорогу на бульваре Архитекторов по зебре. Девочка получила тяжелые увечья.
Как выяснилось, за рулем сидел заместитель главы Горьковского района. Теперь его будут судить.
– В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU