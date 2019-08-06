В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-06T10:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел 18 января в Горьковском районе. Под колеса Renault попала 9-летняя девочка, переходившая дорогу на бульваре Архитекторов по зебре. Девочка получила тяжелые увечья.

Как выяснилось, за рулем сидел заместитель главы Горьковского района. Теперь его будут судить.

– В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU