2019-08-06T07:07:54+03:00
Общество

На омских кладбищах обнаружили 992 тонн бытовых отходов

Мусор вывезли только после вмешательства прокуратуры
Анна МИКУЛА
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После проверки прокуратура установила – большинство омских кладбищ содержатся ненадлежащим образом. Мэру города внесли представление. После этого дело сдвинулось с мертвой точки.

– С территории кладбищ города Омска вывезено более 922 тонн отходов, работа в этом направлении продолжается, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – За допущенные нарушения директор бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» привлечена к дисциплинарной ответственности.

Окончательное устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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