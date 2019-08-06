На омских кладбищах обнаружили 992 тонн бытовых отходов

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-06T07:07:54+03:00

Мусор вывезли только после вмешательства прокуратуры

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После проверки прокуратура установила – большинство омских кладбищ содержатся ненадлежащим образом. Мэру города внесли представление. После этого дело сдвинулось с мертвой точки.

– С территории кладбищ города Омска вывезено более 922 тонн отходов, работа в этом направлении продолжается, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – За допущенные нарушения директор бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» привлечена к дисциплинарной ответственности.

Окончательное устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU