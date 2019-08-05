2019-08-05T14:00:11+03:00
Общество

Романтик из Нефтяников спел серенаду под окнами любимой

Покорить ее сердце он решил песней на стихи Андрей Вознесенского [видео]
Анна МИКУЛА
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Трогательное видео появилось в омских социальных сетях.

– Это так мило! – комментирует автор записи. – В Нефтяниках, неподалеку от Советского парка дед напевал серенады своей любимой.

Судя по звуку на записи, романтичный омич выбрал практически беспроигрышный вариант для покорения сердца своей дамы – песню на стихотворение Андрея Вознесенского «Сага». Популярность это произведение получило благодаря тому, что исполнялось в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось».

Омич поет серенады под окнами любимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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