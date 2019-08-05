Романтик из Нефтяников спел серенаду под окнами любимой
Покорить ее сердце он решил песней на стихи Андрей Вознесенского [видео]
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Трогательное видео появилось в омских социальных сетях.
– Это так мило! – комментирует автор записи. – В Нефтяниках, неподалеку от Советского парка дед напевал серенады своей любимой.
Судя по звуку на записи, романтичный омич выбрал практически беспроигрышный вариант для покорения сердца своей дамы – песню на стихотворение Андрея Вознесенского «Сага». Популярность это произведение получило благодаря тому, что исполнялось в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось».
Омич поет серенады под окнами любимой.
ИСТОЧНИК KP.RU