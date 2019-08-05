После Дня города омичи оставили 130 тонн мусора

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-05T12:41:49+03:00

Это значительно меньше, чем в прошлом году

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Омск вернулся к нормальной жизни после Дня города, который отмечали целых два дня – 3 и 4 августа. За праздничные выходные на улицах собрали 130 тонны мусора. Кстати, это на 180 тонн меньше, чем в прошлом году. Вероятно, причина в дополнительных урнах и контейнерах для отходов, которые установили в местах массовых гуляний.

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, уборочные бригады работали в три смены, мусор собирали более 500 сотрудников «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и 340 единиц спецтехники. К 06.00 понедельника, 5 августа, все основные мероприятия по санитарной очистке завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU