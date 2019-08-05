В Омске водитель на «девятке» сбил пенсионерку на тротуаре и скрылся с места ДТП
Теперь его разыскивают
Полицейские ищут нарушителя.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП случилось в центре Омска. Не установленный пока водитель на «девятке» ехал по улице Маяковского. В районе остановки «Степная» эта машина сбила 59-летнюю женщину и и скрылась с места происшествия. Пострадавшая пенсионерка с травмами попала в больницу.
– По данному факту полицейскими проводиться проверка. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, скрывшегося с места происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Возможных очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по телефонам: 79-35-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU