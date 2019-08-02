Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-02T11:15:54+03:00

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Двоих 33-летних омичей с наркотиками поймали еще в прошлом году. Из задержали в гаражах в Ленинском округе, когда они делали закладки для наркоманов. В квартирах у них тогда нашли 25 грамм амфетамина. Однако на этом дело не закончилось.

Полицейские выяснили, что один из омичей организовал торговлю наркотиками. Через интернет он покупал ингредиенты для создания наркотиков, потом со своим знакомым на разных схемных квартирах города изготавливал из веществ наркотики и продавал через интернет-магазин. Деньги за наркотики он брал исключительно криптовалютой, а также избегал личных встреч с покупателями.

- Кроме того, следствием установлено еще 3 факта сбыта амфетамина в значительном размере наркопотребителям через закладки: фигуранты организовали тайники у домов по ул. Долгирева, 10-й Северной, Бульвару Победы, - рассказали в полиции.

Сейчас дело омичей передано в суд. Им может грозить до 20 лет тюрьмы.

Оперативники наркоконтроля пресекли реализацию амфетамина.

ИСТОЧНИК KP.RU