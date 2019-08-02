2019-08-02T08:36:10+03:00
Общество

Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города

Он расположится на пересечении улиц Щербанева и Гагарина
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ab-kvadrat.ruФото: ab-kvadrat.ru
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Четырехзвездочную гостиницу в центре Омска планируют построить к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Здание не будут строить с нулая, а реконструируют существующее – бывшее здание Облпотребсоюза, которое находится на пересечении улиц Щербанева и Гагарина, рядом с Домом Туриста.

За проект гостиницы взялось Московское архитектурное бюро «Квадрат», они показали, как будет выглядеть здание на своем сайте.

- Разница стилей и эпох осмыслена при формировании «легенды» гостиницы и положена в основу ее дизайна. В этой связи, в качестве названия гостиницы предложено "50/60" или "fifty/sixty", «пятьдесят на шестьдесят». Тем самым фиксируются даты рождения здания, а отталкиваясь от международного понятия «fifty/fifty» возникает ассоциация, что «при всех равных, вы получите в нашем отеле больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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