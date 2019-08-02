2019-08-02T08:22:26+03:00
Общество

Омичи нашли экзотический гриб

Местные жители гадают, можно ли его есть
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Омские грибники сделали необычную находку – в лесу, среди мха обнаружили «мухомор наоборот». Фото белого гриба, покрытого красными каплями, выложили в социальные сети. Как выяснилось, это Гиднеллум Пека или кровавый зуб. Растет он Северной Америке, Австралии и в центральной части Европы. В наших краях до недавнего времени не встречался.

Некоторым комментаторам он напомнил клубнику со сливками, кулич или пирожное. Однако пробовать на вкус его не советуют. Гриб до конца не изучен. Известно лишь, что он обладает очень горьким вкусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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