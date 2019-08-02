Омичи нашли экзотический гриб

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-02T08:22:26+03:00

Местные жители гадают, можно ли его есть

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Омские грибники сделали необычную находку – в лесу, среди мха обнаружили «мухомор наоборот». Фото белого гриба, покрытого красными каплями, выложили в социальные сети. Как выяснилось, это Гиднеллум Пека или кровавый зуб. Растет он Северной Америке, Австралии и в центральной части Европы. В наших краях до недавнего времени не встречался.

Некоторым комментаторам он напомнил клубнику со сливками, кулич или пирожное. Однако пробовать на вкус его не советуют. Гриб до конца не изучен. Известно лишь, что он обладает очень горьким вкусом.

ИСТОЧНИК KP.RU