2019-07-31T15:44:39+03:00
Общество

Омские зэки соревновались в рисовании мелом на песке

Будет ли учтена работа победителя при оценке поведения, чтобы освободиться досрочно, не сообщается
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного УФСИНФото: пресс-служба областного УФСИН
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Осужденные исправительной колонии № 12 приняли соревновались, кто красивее нарисует мелками на асфальте. Такой конкурс в колонии проводится впервые, но, судя по всему, понравился заключенным. Тему произведений они выбирали сами – каждый рисовал, что хотел.

– Рисование на асфальте – очень доступный вид изобразительного искусства, хоть и не долговечный, но позволяет любому выразить свои чувства, – рассказывает победитель конкурса Александр М. – Первые изображения на асфальте я рисовал около дома вместе с мамой, когда был еще маленьким и мне они казались шедеврами. Хочу поблагодарить администрацию учреждения, что провели такой конкурс, который дал мне возможность самореализации и вызвал теплые воспоминания из моего детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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