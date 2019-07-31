Омские зэки соревновались в рисовании мелом на песке

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-31T15:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Осужденные исправительной колонии № 12 приняли соревновались, кто красивее нарисует мелками на асфальте. Такой конкурс в колонии проводится впервые, но, судя по всему, понравился заключенным. Тему произведений они выбирали сами – каждый рисовал, что хотел.

– Рисование на асфальте – очень доступный вид изобразительного искусства, хоть и не долговечный, но позволяет любому выразить свои чувства, – рассказывает победитель конкурса Александр М. – Первые изображения на асфальте я рисовал около дома вместе с мамой, когда был еще маленьким и мне они казались шедеврами. Хочу поблагодарить администрацию учреждения, что провели такой конкурс, который дал мне возможность самореализации и вызвал теплые воспоминания из моего детства.

ИСТОЧНИК KP.RU