В омской полиции опровергли информацию о новом начальнике

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-31T15:30:48+03:00

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Накануне в СМИ появилась информация, что руководителя УМВД по Омску после скандала отправили на пенсию. Напомним, омский полицейский «прославидся»на всю страну после того, как устроил в Москве пьяную драку с машинистом метро.

Что не поделили мужчины, выяснится после служебной проверки, которую проводят омские коллеги Меркушова. Но якобы после этого руководителя отправили в отпуск, из которого он уже не должен был вернуться на работу.

Как сообщает «Новый Омск», в ведомстве эту информацию опровергли, заявив, что проверка по инциденту с участием Меркушова, которую инициировал его руководитель Леонид Коломиец, все еще ведется, поэтому никаких кадровых решений пока не принято. Быков же исполняет обязанности Меркушова с момента его отъезда на учебу в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU