2019-07-31T15:30:48+03:00
Общество

В омской полиции опровергли информацию о новом начальнике

Накануне появилась информация, что Алексея Иеркушова отправили в отставку, а его пост занял
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В полиции опровергли информацию об отставке главы УМВД по Омску.В полиции опровергли информацию об отставке главы УМВД по Омску.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Накануне в СМИ появилась информация, что руководителя УМВД по Омску после скандала отправили на пенсию. Напомним, омский полицейский «прославидся»на всю страну после того, как устроил в Москве пьяную драку с машинистом метро.

Что не поделили мужчины, выяснится после служебной проверки, которую проводят омские коллеги Меркушова. Но якобы после этого руководителя отправили в отпуск, из которого он уже не должен был вернуться на работу.

Как сообщает «Новый Омск», в ведомстве эту информацию опровергли, заявив, что проверка по инциденту с участием Меркушова, которую инициировал его руководитель Леонид Коломиец, все еще ведется, поэтому никаких кадровых решений пока не принято. Быков же исполняет обязанности Меркушова с момента его отъезда на учебу в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские зэки соревновались в рисовании мелом на песке
Маршрут №445 в Омске снова изменили после жалоб жителей
В Омске после аварии у грузовика смяло кабину
Омич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денег
Омичка, которую вытащили из покореженной в ДТП машины, находится в тяжелом состоянии
В Омске со спецназом задержали наркоторговца из Новосибирска
В Омск не пустили 19 тонн казахстанского леща
Омич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовик
В МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозе
Омича, обворовавшего женщину в аптеке, поймали обманом
Главным омским полицейским вместо оскандалившегося Меркушова стал его зам
На омича, пришедшего устраиваться на работу с поддельным дипломом, завели уголовное дело
Как выжить в экстремальных условиях: тест «Дом.ru» и «Приключения HD»
Омича в сквере жестоко избили палкой и обокрали
В Омске август начнется с 34-градусной жары
«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов