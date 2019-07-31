2019-07-31T14:23:02+03:00
Общество

Маршрут №445 в Омске снова изменили после жалоб жителей

Маршрутка будет ездить по прежней схеме движения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Старый маршрут выделен красным цветом, синим – новый маршрутСтарый маршрут выделен красным цветом, синим – новый маршрутФото: пресс-служба администрации города Омска
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Напомним, недавно в Омске изменили схему движения маршрутки №445 (Омский НПЗ – «Мега») на Левом берегу. Популярная маршрутка теперь должна была заезжать в 12-й микрорайон, микрорайон Кузьминки и проезжать через улицу Конева, чтобы улучшить транспортное снабжение этих районов. Однако эксперимент с треском провалился – на новую схему движения маршрутки стали массово жаловаться местные жители.

- В результате замеров пассажиропотока и анализа отзывов горожан, решение об изменении схемы было признано нецелесообразным и принято решение вернуть маршруту предыдущую схему движения. Маршрут вернется на прежнюю схему движения 1 августа - рассказали в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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