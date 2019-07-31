Омичка, которую вытащили из покореженной в ДТП машины, находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-31T13:41:58+03:00

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Напомним, серьезное ДТП случилось сегодня, 31 июля, в историческом центре Омска. На пересечении Любинского проспекта и улицы Партизанской не смогли разъехаться три машины.

Первыми на помощь пострадавшим прибежали рабочие, которые ремонтируют соседние здания. Через несколько минут подоспели сотрудники МЧС. Одну из женщин, попавших в это ДТП, зажало в машине, ее пришлось вызволять.

Сообщается, что сразу после удара она потеряла сознание. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

– Пострадавшая госпитализирована в БСМП-1 с черепно-мозговой травмой и различными переломами, находится в отделении реанимации, – рассказала официальный представитель областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU