В Омске со спецназом задержали наркоторговца из Новосибирска
Полиции стало известно о том, что в Омске орудует молодой наркоторговец из Новосибирска. Мужчина снимал квартиры посуточно и не жил в каждой из них дольше двух дней. Когда оперативникам удалось установить очередной адрес съемной квартиры, полицейские пришли туда со спецназом.
Как рассказали в полиции, 24-летнего новосибирца задержали на выходе из дома на Иртышской набережной. У него нашли 6 пакетов и 94 свертка с синтетическими наркотиками общей массой 1,1 килограмма. Также у него нашли электронные весы и упаковочный материал – все наркотики молодой человек расфасовывал в мелкие свертки и делал закладки.
Сейчас на новосибирца завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». За это преступление ему может грозить пожизненный срок в тюрьме.
Задержание новосибирца с солью массой более 1 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU