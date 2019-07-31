2019-07-31T12:35:12+03:00
Общество

В Омске со спецназом задержали наркоторговца из Новосибирска

У него нашли больше килограмма наркотиков [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске со спецназом задержали наркоторговца из НовосибирскаВ Омске со спецназом задержали наркоторговца из НовосибирскаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полиции стало известно о том, что в Омске орудует молодой наркоторговец из Новосибирска. Мужчина снимал квартиры посуточно и не жил в каждой из них дольше двух дней. Когда оперативникам удалось установить очередной адрес съемной квартиры, полицейские пришли туда со спецназом.

Как рассказали в полиции, 24-летнего новосибирца задержали на выходе из дома на Иртышской набережной. У него нашли 6 пакетов и 94 свертка с синтетическими наркотиками общей массой 1,1 килограмма. Также у него нашли электронные весы и упаковочный материал – все наркотики молодой человек расфасовывал в мелкие свертки и делал закладки.

Сейчас на новосибирца завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». За это преступление ему может грозить пожизненный срок в тюрьме.

Задержание новосибирца с солью массой более 1 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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