2019-07-31T11:56:25+03:00
Общество

Омич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовик

Все произошло на Красноярском тракте [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовикОмич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовикФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня днем на Красноярском тракте. 57-летний водитель на мопеде ехал по трассе на большой скорости. Перед ним ехала грузовая «Газель», которая резко затормозила. Водитель мопеда не успел отреагировать и врезался в грузовик. Как видно на фотографиях с места аварии, грузовик серьезных повреждений не получил, а мопед сильно от удара оказался сильно поврежден.

Водитель "Газели" не пострадал Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Водитель "Газели" не пострадалФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водителю мопеда сразу же вызвали скорую, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. Сейчас полицейские разбираются в причинах аварии и устанавливают все обстоятельства. Известно, что водитель "Газели" не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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