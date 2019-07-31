Омича, обворовавшего женщину в аптеке, поймали обманом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-31T10:23:54+03:00

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Все произошло в аптеке на улице Серова. 49-летняя омичка пришла туда за лекарствами. Она оставила дорогой телефон на прилавке и отвлеклась на разговор с фармацевтом. Как видно на видео с камеры из аптеки, в это время мужчина, который пришел за лекарствами, заметил телефон и забрал его. После этого он поспешно вышел.

Как рассказали в полиции, сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Чтобы найти преступника оперативники пошли на обман – они через владелицу телефона связались с грабителем и пообещали ему хорошее вознаграждение за найденный телефон. Оперативники договорились встретиться с преступником на рынке на улице Маршала Жукова. Там злоумышленника и разоблачили – мужчина попытался убежать, однако его задержали.

Сейчас на 46-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Момент кражи телефона в аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU