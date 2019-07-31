2019-07-31T10:02:54+03:00
Общество

Главным омским полицейским вместо оскандалившегося Меркушова стал его зам

Теперь уже бывшего руководителя собираются отправить на пенсию
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Напомним, большинство простых горожан узнало имя начальника УМВД по Омску Алексея Меркушова только после того, как он оскандалился в Москве. Напомним, в июне полицейский поехал в столичную Академию УМВД России повышать квалификацию. Вероятно, он слишком бурно отметил окончание учебы и, будучи пьяным, подрался в метро с машинистом.

В региональной полиции начали проверку инцидента, на время которой Меркушова отправили в отпуск – из которого, по информации «СуперОмска», полковника проводят на пенсию.

Несмотря на то, что пока на сайте областного УМВД начальником значится Алексей Меркушов, его должность уже занял бывший заместитель Евгений Быков. Сообщается, что он исполняет обязанности руководителя с 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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