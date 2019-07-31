На омича, пришедшего устраиваться на работу с поддельным дипломом, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-31T09:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Центрального округа пришел устраиваться на работу в банк на должность инженера-программиста. Он подал в отдел кадров свой диплом о высшем образовании, однако при устройстве на работу банк проводит проверку службой безопасности, которую омич не прошел. При запросе в вуз выяснилось, что диплом омича поддельный, и об этом организация сообщила в полицию.

- Сотрудниками полиции проведен ряд исследований, согласно которым представленные соискателем документы о высшем образовании признаны подложными. Установлено, что диплом об окончании одного из омских университетов подозреваемый приобрел летом 2017 года за 140 000 рублей, - рассказали в полиции.

Сейчас на 37-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Омичу может грозить штраф в 80 тысяч, исправительные работы или арест на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU