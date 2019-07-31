2019-07-31T07:18:15+03:00
Общество

«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов

Также жителей беспокоит на шум и пыль
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадовФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске этим летом принялись за ремонт фасадов. В городе пообещали отремонтировать 169 домов к проведению международного российско-казахстанского форума. На ремонт домов были выделены средства из федерального бюджета, а закончить ремонт должны к ноябрю – к приезду президентов России и Казахстана. Однако не все жители домов довольны проводимыми ремонтными работами.

- С 8 до 18-30 часов там просто ад. Стучат, скребут, перфоратором долбят, дом ходуном ходит. Пыль, грязь и штукатурка в квартиру летят огромными масштабами, не помогает ничего, даже закрытые окна. Жара дикая, потому что окна не открыть, так еще и пыли полная квартира. Работники висят в окнах на лесах, заглядывают спокойно, не стесняясь, - рассказал житель одного из домов.

Впрочем, омича с жалобами не поддержали. Многие горожане посоветовали потерпеть на время ремонта, так как оставлять здания в таком виде невозможно – они не ремонтировались многие годы. От любопытных строителей посоветовали заклеить окна. Однако многих возмутило, что ремонт продолжается и в выходные дни, когда от пыли и шума нельзя спастись на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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