«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-31T07:18:15+03:00

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В Омске этим летом принялись за ремонт фасадов. В городе пообещали отремонтировать 169 домов к проведению международного российско-казахстанского форума. На ремонт домов были выделены средства из федерального бюджета, а закончить ремонт должны к ноябрю – к приезду президентов России и Казахстана. Однако не все жители домов довольны проводимыми ремонтными работами.

- С 8 до 18-30 часов там просто ад. Стучат, скребут, перфоратором долбят, дом ходуном ходит. Пыль, грязь и штукатурка в квартиру летят огромными масштабами, не помогает ничего, даже закрытые окна. Жара дикая, потому что окна не открыть, так еще и пыли полная квартира. Работники висят в окнах на лесах, заглядывают спокойно, не стесняясь, - рассказал житель одного из домов.

Впрочем, омича с жалобами не поддержали. Многие горожане посоветовали потерпеть на время ремонта, так как оставлять здания в таком виде невозможно – они не ремонтировались многие годы. От любопытных строителей посоветовали заклеить окна. Однако многих возмутило, что ремонт продолжается и в выходные дни, когда от пыли и шума нельзя спастись на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU