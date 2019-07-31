2019-07-31T07:18:59+03:00
Происшествия

Омского экс-подполковника полиции, пытавшегося сбыть героин, посадили на 9 лет

Бывший страж порядка пояснил, что просто хранил наркотики, продавать не собирался
Анна МИКУЛА
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Экс-полицейского отправили в колонию на 9 лет.Экс-полицейского отправили в колонию на 9 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывшего замглавы ОМВД России по Называевскому району судили по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотического средства в крупном размере».

В суде установлено, что прошлой осенью мужчина купил у неустановленного следствием лица. Фигурант приехал к гаражному боксу, где подобрал полимерный пакет 61,7 грамма героина. Эту крупную партию страж порядка собирался продать.

В конце октября сотрудники регионального УФСБ России изъяли у него пакет с зельем. Мужчина вину признал лишь частично, заявив, что героин хранил не для сбыта.

– Вместе с тем государственным обвинителем суду представлены убедительные доказательства виновности фигуранта дела, в связи с чем суд признал его виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с прохождением государственной службы в правоохранительных органах, с лишением специального звания «подполковник полиции», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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