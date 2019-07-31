Руководители почтового отделения в Омской области украли 9 миллионов
Все произошло в Таврическом районе Омской области. На протяжении пяти лет начальница Таврического почтамта и начальница главной распределительной кассы брали деньги из кассы на личные нужды. Также они давали своим работникам деньги из кассы в долг.
- Факты хищения длительное время не могли быть вскрыты в связи с тем, что начальник почтамта обеспечила невозможность надлежащего контроля за ведением бухгалтерского учета и непроведение ревизий и инвентаризаций кассы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Также они заполняли всю бухгалтерскую документацию таким образом, что во время проверок ничего нельзя было заметить. Например, в 2018 году комиссия ревизоров трижды не могла увидеть недостачу, потому что начальница и ее подчиненная подделывали документы, занижая итоговую сумму на сумму недостачи. Всего за 5 лет они украли около 9 миллионов рублей.
Сейчас на них завели уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере». На имущество женщин наложили арест.
ИСТОЧНИК KP.RU