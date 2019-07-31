Счетная палата РФ: На достройку омского метро нужно 45 миллиардов

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-31T05:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Счетной палате РФ в очередной раз обратили внимание на главный омский долгострой Омской области - на метро. В ведомстве рассказали, что именно его аудиторы после проверки в 2016 году рекомендовали властям региона заморозить объект и провести его консервацию. К тому времени работы не велись уже 2 года, а готовность подземки составляла всего лишь 36%.

- Омская область не может справиться с проблемой незавершенного строительства. Один из главных долгостроев региона - метрополитен, - пришли к выводу в Счетной палате РФ.

Похожая история и с гидроузлом, работы на котором долгое время не ведутся.

Добавим, что решение о заморозке строительства метро было принято в 2017 году. Летом этого года стало известно о решении законсервировать объект и уже вырытые тоннели. Омск окончательно распрощался с мечтой достроить метрополитен. На его завершение необходимо 45 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU