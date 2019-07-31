Из Омска вновь запустят прямой рейс на Гоа

СЕГОДНЯ 05:29 2019-07-31T05:29:57+03:00

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Для все омичей появилось еще одно направление для отдыха с прямыми вылетами из Омска. С октября компания «Роял Флайт» запускает прямые рейсы на Гоа, Индия. Об этом говорится в расписании омского аэропорта. Рейс будет чартерным, а значит билеты на него можно будет купить только приобретая путевку в турагентстве.

На популярный пляжный курорт Индии омичей будет возить «Боинг-757». Напомним, примерно полтора года назад подобные рейсы закрыли, однако, по всей видимости, желающих стало больше, поэтому рейсы вновь запустили.

Помимо Гоа из Омска этой же авиакомпанией можно улететь в Турцию и Объединённые Арабские Эмираты.

ИСТОЧНИК KP.RU