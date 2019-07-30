Число уезжающих из Омска стремительно растет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-30T14:41:09+03:00

Только по официальным данным, в прошлом году из Омска в 2018 году 5846 уехали человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Омскстат опубликован данные о численности населения в Омске за 2018 год. По данным ведомства, местных жителей стало меньше на 7255 человек. Этот нерадостный показатель почти на тысячу больше данных предыдущего года. В 2017 году население уменьшилось на 6321 человека, а в 2016 году даже наблюдался прирост в 312 жителей.

Также сообщается, что в основном жителей Омск становится меньше из-за миграционной убыли. В прошлом году место жительства решили поменять 5846 человек. Естественная убыль (имеется в виду разрыв между числом умерших и родившихся) – 1409 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU