2019-07-30T14:41:09+03:00
Общество

Число уезжающих из Омска стремительно растет

Такие данные приводит Омскстат
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Только по официальным данным, в прошлом году из Омска в 2018 году 5846 уехали человек.Только по официальным данным, в прошлом году из Омска в 2018 году 5846 уехали человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Омскстат опубликован данные о численности населения в Омске за 2018 год. По данным ведомства, местных жителей стало меньше на 7255 человек. Этот нерадостный показатель почти на тысячу больше данных предыдущего года. В 2017 году население уменьшилось на 6321 человека, а в 2016 году даже наблюдался прирост в 312 жителей.

Также сообщается, что в основном жителей Омск становится меньше из-за миграционной убыли. В прошлом году место жительства решили поменять 5846 человек. Естественная убыль (имеется в виду разрыв между числом умерших и родившихся) – 1409 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр безопасного электричества организовали для детей работники Омского филиала Россети Сибирь
В Омске эвакуировали КДЦ «Кристалл»
В Омске ищут мужчину, пропавшего по пути из Тюмени
Экс-губернатор Полежаев предложил назвать улицу в Омске именем митрополита Феодосия
Кто сильнее всех в России? Ответ узнаем в День города Омска!
Мошенница забрала у омской пенсионерки 270 тысяч, пообещав снять порчу
Пьяный омич угнал машину и перевернулся на ней
В Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехал
Даешь молодежь! Форум «EnergyZone» прошел в Омском филиале Россети Сибирь
В персиках нашли восточную плодожорку
В Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком
Омичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре города
Омичку в Чернолучье насмерть раздавила «Газель», скатившаяся со склона
Омичи делятся в соцсетях фото ночной грозы