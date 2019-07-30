2019-07-30T14:16:47+03:00
Происшествия

В Омске эвакуировали КДЦ «Кристалл»

Там сработала сигнализация
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске эвакуировали КДЦ «Кристалл»В Омске эвакуировали КДЦ «Кристалл»Фото: vk.com
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В социальных сетях омичи рассказали о том, что КДЦ «Кристалл» в городке Нефтяников эвакуировали. Всех посетителей кинотеатра, магазинов и кафе вывели на улицу. К зданию подъехала пожарная машина и полицейские машины.

На фото, опубликованных в соцсетях видно, что несколько десятков людей ждут на улице в ожидании. Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация и всех посетителей вывели из здания.

Спустя некоторое время после проверки людей запустили внутрь. Сейчас торговый комплекс продолжает работать в обычном режиме. Скорее всего, срабатывание сигнализации было ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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