2019-07-30T13:57:07+03:00
Общество

В Омске ищут мужчину, пропавшего по пути из Тюмени

Его родственники не могут с ним связаться
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: lizaalert.orgФото: lizaalert.orgФото: vk.com
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Пожилой мужчина пропал в городе Тюмень. 53-летний Шабор Юрий Васильевич еще 22 июля вышел из здания вокзала в Тюмени и пропал. Мужчина планировал приехать в Омск, однако по какой-то причине его планы поменялись. Возможно, он решил ехать другим видом транспорта и сейчас находится в Омске. Родственники мужчины не смогли с ним связаться и обратились за помощью волонтеров поискового отряда «Лиза-Алерт».

Мужчина худощавого телосложения, его рост 168 сантиметров, волосы седые, глаза голубые. С собой у него была черная спортивная сумка, он был одет в темно-синюю клетчатую рубашку, темно-синие джинсы и черные туфли. Из особых примет – у мужчины тату на правой руке и шрам на шее.

Всех, кто видел сибиряка или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112 или на горячую линию поискового отряда: 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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