Мошенница забрала у омской пенсионерки 270 тысяч, пообещав снять порчу

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-30T12:49:31+03:00

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К пожилой пенсионерке мошенница подошла во дворе дома на улице Лукашевича. Она представилась медработником и поинтересовалась о том, кто в этом доме сдает квартиры. Разговорившись с 82-летней пенсионеркой, женщина сообщила ей, что на нее наложена порча.

Снять проклятие мошенница предложила в квартире у пожилой женщины при помощи ритуала. Чтобы провести ритуал лже-целилительница попросила все накопления пенсионерки - 271 тысячу рублей, пообещав все вернуть. Однако вместо денег в свертке она оставила лишь нарезку газет и исчезла, а пенсионерка пошла в полицию.

- Приметы подозреваемой: на вид 19-20 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Была одета в розовое платье в цветочек, на голове – светлая панама, - рассказали в полиции.

Всех кто видел мошенницу, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-31-02 или 02. Сейчас на разыскиваемую завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU