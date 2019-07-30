2019-07-30T11:17:31+03:00
Происшествия

Пьяный омич угнал машину и перевернулся на ней

После ДТП мужчина сбежал [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пьяный омич угнал машину и перевернулся на нейПьяный омич угнал машину и перевернулся на нейФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Все произошло на улице Суворова. Омич за рулем «Митсубиси Паджеро» обгонял машину на улицу, но не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинув машину. По словам очевидцев, после этого водитель поспешно вышел из машины и куда-то сбежал. Приехавшие на место аварии полицейские выяснили, что перевернувшаяся легковушка числится в угоне. Хозяин машины рассказал, что его недавно жестоко избили и отобрали ключи от машины.

- Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали осуществлять объезд близлежащей территории и вскоре заметили гражданина, схожего по описанию; задержанный, находящийся в состоянии опьянения был без обуви, а также на видимых частях его тела имелись ссадины и царапины, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

При этом угонщик все отрицал, он был пьян и стал рассказывать, что ссадины на лице он получил в драке с незнакомцем. Однако его опознал свидетель аварии, а в перевернутой машине нашли его обувь. Сейчас на воришку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехал
Даешь молодежь! Форум «EnergyZone» прошел в Омском филиале Россети Сибирь
В персиках нашли восточную плодожорку
В Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком
Омичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре города
Омичку в Чернолучье насмерть раздавила «Газель», скатившаяся со склона
Омичи делятся в соцсетях фото ночной грозы
В Омской области судят бухгалтера, похитившую 1,7 млн
Роспотребнадзор: смог покинул Омск, вредных веществ в воздухе нет
Пожилой омич продавал инвалидное кресло и лишился 12 тысяч
24-летнему омскому наркоторговцу дали 8 лет строгого режима
Жителям омского села приходится объезжать разделяющею его реку по разрушенной дороге
Омский таксист лишился 52 тысяч, чтобы угодить клиенту
Омича, расчленившего соседа из-за 7 тысяч, отправили в колонию
На трассе в Омской области «Камаз» насмерть сбил мужчину
Омские пожарные помогли найти 3-летнего ребенка, заблудившиеся в лесу
В Омске после выходных за день поймали 10 пьяных водителей
В Омске за продажу нелегального алкоголя осудили семью
Пожилая омичка купила 3-литровую банку меда за 100 тысяч
Бараний жир задержали на границе
Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил министру энергетики РФ Александру Новаку о готовности сибирских подразделений компании к зиме
В Омске горит заброшенный завод
Омич, убивший жену: «Достала она, постоянно капала мне на нервы»
«Бизнес Драйв» в Омске: «Ростелеком» провел серию мастер-классов для бизнесменов
В Омской области пропал пожилой грибник
После Дня города омичей развезут на автобусах
В середине августа омичи смогут увидеть самый зрелищный звездопад года