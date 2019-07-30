Пьяный омич угнал машину и перевернулся на ней

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-30T11:17:31+03:00

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Все произошло на улице Суворова. Омич за рулем «Митсубиси Паджеро» обгонял машину на улицу, но не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинув машину. По словам очевидцев, после этого водитель поспешно вышел из машины и куда-то сбежал. Приехавшие на место аварии полицейские выяснили, что перевернувшаяся легковушка числится в угоне. Хозяин машины рассказал, что его недавно жестоко избили и отобрали ключи от машины.

- Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали осуществлять объезд близлежащей территории и вскоре заметили гражданина, схожего по описанию; задержанный, находящийся в состоянии опьянения был без обуви, а также на видимых частях его тела имелись ссадины и царапины, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

При этом угонщик все отрицал, он был пьян и стал рассказывать, что ссадины на лице он получил в драке с незнакомцем. Однако его опознал свидетель аварии, а в перевернутой машине нашли его обувь. Сейчас на воришку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU