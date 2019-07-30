2019-07-30T09:12:04+03:00
Общество

Омичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре города

Местные жители уже написали заявление в полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре городаОмичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В социальных сетях омичи объявили о поисках местного маньяка. По словам горожан, мужчина хватает девочек прямо в центре города – все происходит на Северных, примерно в районе с 1-ой по 7-ую.

- Гуляем в этом районе, сумасшедший житель, приметы : мужчина, лет 40, рост примерно 160, худой, кривые ноги, борода, усы. 29.07.2019 был на 3-й Северной, пытался схватить девочек, был в спортивной костюме черного цвета, черная кепка, кроссовки, - написал в соцсетях неравнодушный омич, пожелавший остаться анонимным.

По всей видимости, местные жители уже написали заявление в полицию, поэтому всех, кто столкнулся с неадекватным мужчиной в этом районе, просят позвонить 02.

В полиции «Комсомолке» рассказали, что заявление от местных жителей поступило в городской отдел полиции №10. Сейчас стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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