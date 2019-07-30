Омичку в Чернолучье насмерть раздавила «Газель», скатившаяся со склона

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-30T08:31:40+03:00

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Все произошло на берегу Иртыша недалеко от поселка Чернолучинский. 40-летняя омичка отдыхала с ее 49-летним мужем на пляже на берегу. Внезапно прямо на женщину покатилась их грузовая «Газель», которая была припаркована на склоне. Мужчина бросился останавливать летящую со склона грузовую машину, однако ничего сделать не смог. Он сам получил многочисленные переломы, а женщину машина переехала.

Как рассказали в следственном комитете, женщина скончалась на месте от полученных множественных травм. Мужчину увезли в больницу. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Были ли еще отдыхающие на пляже, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU