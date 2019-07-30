Омичи делятся в соцсетях фото ночной грозы
В ночь на 30 июля Омск после продолжительной жары накрыла сильная гроза. Горожане в соцсетях делятся впечатлениями от зрелища. Одних разгул стихии напугал, других восхитил.
Фото: vk.com/omsk_live
Фото: vk.com/omsk_live
– Когда дождь пошел, я пошел в окно посмотреть. Выглядываю – и прямо перед о мной молния резко. Очень страшно было, – пишет Андрей Максимов.
– Реально жесть – и завораживающее и страшное зрелище, – поддерживает Лариса Андреева.
– На Старой Московке сверкало так, что глаза слепило, гремело так, что в окнах стекла дрожали и сигнашки у машин срабатывали. 15 минут лило прилично. И я всю эту красоту наблюдала, стоя в дверном проеме балкона, – объясняет Анна Цайер.
Впрочем, ливень был непродолжительным и к утру омичей ждала уже ясная погода.
ИСТОЧНИК KP.RU