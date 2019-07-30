2019-07-30T08:29:31+03:00
Общество

Омичи делятся в соцсетях фото ночной грозы

Одних разгул стихии напугал, других восхитил
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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В ночь на 30 июля Омск после продолжительной жары накрыла сильная гроза. Горожане в соцсетях делятся впечатлениями от зрелища. Одних разгул стихии напугал, других восхитил.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

– Когда дождь пошел, я пошел в окно посмотреть. Выглядываю – и прямо перед о мной молния резко. Очень страшно было, – пишет Андрей Максимов.

– Реально жесть – и завораживающее и страшное зрелище, – поддерживает Лариса Андреева.

– На Старой Московке сверкало так, что глаза слепило, гремело так, что в окнах стекла дрожали и сигнашки у машин срабатывали. 15 минут лило прилично. И я всю эту красоту наблюдала, стоя в дверном проеме балкона, – объясняет Анна Цайер.

Впрочем, ливень был непродолжительным и к утру омичей ждала уже ясная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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