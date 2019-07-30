В Омской области судят бухгалтера, похитившую 1,7 млн
Инцидент произошел на севере Омской области. В ходе ревизии в администрации района выявили недостачу в 1,7 млн рублей. Юрист ведомства обратился в полицию.
При изучении бухгалтерской документации установлено, что главный специалист по бухгалтерскому учету и отчетности администрации района оформляла документы по начислению зарплаты. С января 2015 по декабрь 2018 года женщина вносила в расчетно-платежные ведомости и реестры сведения о начислении себе завышенной заработной платы. После чего направляла документы в банк для зачисления денежных средств на свои банковские счета. Таким образом, 54-летняя подозреваемая причинила ущерб в особо крупном размере.
По статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» сельчанке грозит до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU