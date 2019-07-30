СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-30T08:09:52+03:00

Роспотребнадзор: смог покинул Омск, вредных веществ в воздухе нет Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Напомним, из-за сильных пожаров в Красноярском крае смог распространился почти по всей Сибири, от сильного запаха гари страдали жители Омска Томска, Новосибирска и Тюмени. Управление Роспотребнадзора по Омской области в течение нескольких дней проводило мониторинг воздуха на превышение загрязняющих веществ. И если в начале предыдущей недели дышать в городе было нечем, то сейчас ситуация значительно улучшилась.

- 26, 27 и 28 июля 2019 г. превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории города Омска не выявлено, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты отчитались, что воздух в городе они продолжают мониторить.

ИСТОЧНИК KP.RU