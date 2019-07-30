Пожилой омич продавал инвалидное кресло и лишился 12 тысяч
Пенсионер поверил мошенникам в интернете
Мошенники списали со счета пожилого омича 12 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В том, что у аферистов, которые орудуют в интернете нет ничего святого известно давно. Более того, как правило, они выбирают пожилых и беспомощных людей.
К сожалению, слишком поздно в этом смог убедиться на собственном опыте 73-летний житель Центрального округа.
– Пенсионер разместил на интернет-сайте объявление о продаже инвалидного кресла и сообщил потенциальному покупателю данные банковской карты якобы для перевода оплаты за покупку. Когда со счета списалось 12 000 рублей, мужчина обратился в полицию, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU