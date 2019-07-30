24-летнему омскому наркоторговцу дали 8 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-30T07:45:16+03:00

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24-летнего жителя Ленинского округа судили ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Его задержали в марте. При обыске его личных вещей, машины и квартиры сотрудники ФСБ нашли более 260 грамм производного N-метилэффедрона, 0,55 грамма – мефедрона и 2,26 грамма гашиша. Наркотики молодой человек получил от неустановленного лица для сбыта.

– Вину в совершенном деянии он признал полностью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU