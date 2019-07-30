Жителям омского села приходится объезжать разделяющею его реку по разрушенной дороге

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-30T07:36:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители одной половины села Чебаклы Большеуковского района видят односельчан с другого берега только по большим праздникам. Мост через реку развалился, чинить его, судя по всему, никто не торопится, поэтому людям приходится добираться по объездной дороге, которая тоже находится в аварийном состоянии.

Местные чиновники кивают: мол, мост нигде не зарегистрирован, а значит и приводить в порядок его они не обязаны. Прокуратура потребовала исправить нарушения и внести объект в Единый государственный реестр недвижимости.

– Надлежащие меры по проведению ремонту моста, а также по оборудованию объездной дороги администрацией Чебаклинского сельского поселения не принимаются, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В целях устранения прав граждан в сфере безопасности дорожного движения, прокуратурой района главе сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства. Исполнение требований прокурора находится на контроле.

Напомним, мост в селе Чебаклы обрушился в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU