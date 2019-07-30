2019-07-30T07:27:57+03:00
Общество

Омский таксист лишился 52 тысяч, чтобы угодить клиенту

Мошенника пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омский таксист лишился 52 тысяч, чтобы угодить клиентуОмский таксист лишился 52 тысяч, чтобы угодить клиентуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Омскому таксисту поступил заказ. На пути к клиенту ему позвонили и попросили купить две бутылки дорогостоящего алкоголя. Таксист заехал в ближайший магазин, выполнил просьбу и отправился к клиенту. После этого ему клиент позвонил ему еще раз – на этот раз он попросил перевести ему на счет 52 тысячи рублей и пообещал отдать наличными, когда тот приедет.

Как рассказали в полиции, водитель выполнил все просьбы, однако приехав по указанному адресу, никого там не нашел и понял, что заказ ложный. После этого таксист обратился в полицию, однако мошенников пока не нашли. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество и использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный омич угнал машину и перевернулся на ней
В Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехал
Даешь молодежь! Форум «EnergyZone» прошел в Омском филиале Россети Сибирь
В персиках нашли восточную плодожорку
В Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком
Омичи жалуются на маньяка, который хватает девочек в центре города
Омичку в Чернолучье насмерть раздавила «Газель», скатившаяся со склона
Омичи делятся в соцсетях фото ночной грозы
В Омской области судят бухгалтера, похитившую 1,7 млн
Роспотребнадзор: смог покинул Омск, вредных веществ в воздухе нет
Пожилой омич продавал инвалидное кресло и лишился 12 тысяч
24-летнему омскому наркоторговцу дали 8 лет строгого режима
Жителям омского села приходится объезжать разделяющею его реку по разрушенной дороге
Омича, расчленившего соседа из-за 7 тысяч, отправили в колонию
На трассе в Омской области «Камаз» насмерть сбил мужчину
Омские пожарные помогли найти 3-летнего ребенка, заблудившиеся в лесу
В Омске после выходных за день поймали 10 пьяных водителей
В Омске за продажу нелегального алкоголя осудили семью
Пожилая омичка купила 3-литровую банку меда за 100 тысяч
Бараний жир задержали на границе
Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил министру энергетики РФ Александру Новаку о готовности сибирских подразделений компании к зиме
В Омске горит заброшенный завод
Омич, убивший жену: «Достала она, постоянно капала мне на нервы»
«Бизнес Драйв» в Омске: «Ростелеком» провел серию мастер-классов для бизнесменов
В Омской области пропал пожилой грибник
После Дня города омичей развезут на автобусах
В середине августа омичи смогут увидеть самый зрелищный звездопад года