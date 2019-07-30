Омский таксист лишился 52 тысяч, чтобы угодить клиенту

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-30T07:27:57+03:00

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Омскому таксисту поступил заказ. На пути к клиенту ему позвонили и попросили купить две бутылки дорогостоящего алкоголя. Таксист заехал в ближайший магазин, выполнил просьбу и отправился к клиенту. После этого ему клиент позвонил ему еще раз – на этот раз он попросил перевести ему на счет 52 тысячи рублей и пообещал отдать наличными, когда тот приедет.

Как рассказали в полиции, водитель выполнил все просьбы, однако приехав по указанному адресу, никого там не нашел и понял, что заказ ложный. После этого таксист обратился в полицию, однако мошенников пока не нашли. На них завели уголовное дело по статье «Мошенничество и использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU