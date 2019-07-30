Омича, расчленившего соседа из-за 7 тысяч, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-30T06:57:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, жестокое убийство произошло в апреле в Павлоградском районе. 47-летний местный житель возле гаража у дома поссорился с односельчанином. Мужчина схватил металлическую трубу и стукнул оппонента по голове, а потом еще не менее 8 раз ударил ножом в спину. Когда тот умер, убийца решил скрыть следы преступления. Он отчленил голову трупа лопатой, отрубленные руки и ноги сжег, а туловище в полиэтиленовом пакете утопил в яме с водой.

После этого сельчанин направился к дому своей жертвы и вынес оттуда все, что нашел, – 7 тысяч рублей и электрические приборы.

– Свою вину мужчина признал полностью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU