На трассе в Омской области «Камаз» насмерть сбил мужчину
Все произошло сегодня ранним утром на трассе в Омском районе. ДТП случилось около четырех утра на дороге Челябинск-Новосибирск в районе 789 километра. 43-летний мужчина на «Камазе» ехал в направлении Новосибирска. Внезапно он сбил пешехода, мужчину, личность которого пока установить не удалось. Как именно произошла авария, пока неизвестно, возможно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
- В результате ДТП пешеход, мужчина (личность устанавливается), скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU