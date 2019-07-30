СЕГОДНЯ 06:47 2019-07-30T06:47:52+03:00

На трассе в Омской области «Камаз» насмерть сбил мужчину Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло сегодня ранним утром на трассе в Омском районе. ДТП случилось около четырех утра на дороге Челябинск-Новосибирск в районе 789 километра. 43-летний мужчина на «Камазе» ехал в направлении Новосибирска. Внезапно он сбил пешехода, мужчину, личность которого пока установить не удалось. Как именно произошла авария, пока неизвестно, возможно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход, мужчина (личность устанавливается), скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU