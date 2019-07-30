Омские пожарные помогли найти 3-летнего ребенка, заблудившиеся в лесу

СЕГОДНЯ 05:11 2019-07-30T05:11:36+03:00

В поисках участвовал весь личный состав части в Любинском районе

Изменить размер текста: A A

Счастливо закончилась история поисков 3-летнего мальчика в Любинском районе. Накануне малыш с матерью отправились в лес собирать ягоды. В какой-то момент она обнаружила, что ребенка нет рядом.

На просьбу испуганной женщины помочь откликнулись полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС. К поискам подключился весь личный состав 53 пожарно-спасательной части.

– Мы организовали прочесывание местности методом «цепочки» с места предположительной пропажи ребенка. Техника курсировала во всех направлениях. Для поиска в труднодоступных местах и привлечения внимания ребенка использовали средства подвижной громкоговорящей связи. В 12 часов 19 минут второе отделение пожарной части обнаружило мальчика на опушке леса в 2,5 километрах от места пропажи. Ребенка передали родителям, – рассказал начальник 53 пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Анатолий Бегас.

Также сообщается, что поисках мальчика участвовали 33 человека личного состава МЧС России. Неравнодушные люди прочесывали местность как на служебном, так и на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU