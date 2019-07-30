В Омске после выходных за день поймали 10 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-30T04:57:54+03:00

Несколько водителей были без прав

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Подвели итоги рейда в Госавтоинспекции. В понедельник гаишники устроили рейд - на дорогах города для проверки документов и состояния водителей массово останавливали водителей. Как оказалось, не зря.

В выходные был день Военно морского флота, поэтому некоторые автомобилисты, видимо, не удержались. За руль они сели нетрезвыми. Только за сутки в Омске поймали 10 пьяных водителей. Еще 13 автомобилистов управляли машиной без прав.

В ГИБДД напоминают: за нахождение за рулем в состоянии опьянения грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU