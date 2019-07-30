В Омске за продажу нелегального алкоголя осудили семью

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-30T04:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка со своим супругом, дочерью-предпринимателем и невесткой-фармацевтом решили подзаработать и организовали бизнес. В 2018-2019 году они покупали на оптовой базе бытовой спирт в пятилитровых канистрах, разбавляли его пополам водопроводной водой, разливали по бутылкам и продавали в пунктах приема вторичного сырья по 60 рублей за поллитра.

Эксперт, который анализировал состав продаваемой жидкости, рассказал, что она содержала, кроме этилового спирта, крайне опасный для здоровья человека в силу своей выраженной токсичности ацетон, не пригодный к употреблению. Доход семьи составлял порядка 30-50 тысяч рублей в месяц. Когда все вскрылось, они признали вину и раскаялись.

- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.238 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), - рассказали в пресс-службе следкома.

Каждому суд назначил год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU