Пожилая омичка купила 3-литровую банку меда за 100 тысяч

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-29T14:37:46+03:00

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В крайне неприятную ситуацию попала 83-летняя жительница Омска. В квартиру бабушки позвонил незнакомка и предложила купить мед. Пожилая женщина согласилась впустить ее в квартиру. Но она плохо видит, поэтому попросила продавщицу посчитать деньги саму.

– Я ее впустила, – рассказывает пострадавшая участковому. – Кошелек всегда ношу с собой в белом мешочке. Попросила ее помочь достать деньги, сколько нужно.

В итоге три литра меда оказались практически золотыми. Аферистка вытащила из кошелька пенсионерки 15 тысяч рублей. Еще 85 тысяч пропали из-под матрасом, где их хранила хозяйка квартиры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемой.

Приметы фигурантки: на вид 25-30 лет, рост 160 см, лицо смуглое, волосы светлые, собраны в пучок, глаза карие. Была одета в белую футболку с синими полосками и синие спортивные лосины. Если вы располагаете информацией о разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-02 или 02.

Потерпевшая от мошенничества под предлогом продажи меда.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU