В Омске горит заброшенный завод
В районе окружной дороги горит часть заброшенного промышленного комплекса с транспортерной лентой. Его тушение осложняется тем, что внутри нет перекрытий и лестничных маршей.
– Сообщение о пожаре поступило в 14.58, – рассказали в пресс-службе областного в ГУ МЧС. – Горит транспортерная лента. Размер башни элеватора 6 на 12 метров. Тушение производится с коленчатого подъемника. На месте от МЧС работают 7 единиц техники, 2 звена газодымозащитной службы, 30 человек.
Также сообщается, что в 15.36 пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU