В Омске горит заброшенный завод

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-29T14:39:30+03:00

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В районе окружной дороги горит часть заброшенного промышленного комплекса с транспортерной лентой. Его тушение осложняется тем, что внутри нет перекрытий и лестничных маршей.

– Сообщение о пожаре поступило в 14.58, – рассказали в пресс-службе областного в ГУ МЧС. – Горит транспортерная лента. Размер башни элеватора 6 на 12 метров. Тушение производится с коленчатого подъемника. На месте от МЧС работают 7 единиц техники, 2 звена газодымозащитной службы, 30 человек.

Также сообщается, что в 15.36 пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU