Омич, убивший жену: «Достала она, постоянно капала мне на нервы»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-29T13:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в Советском округе Омска в одной из многоэтажек на улице Магистральная. Соседи услышали в квартире шум и вызвали полицию,а спустя некоторое время дочь проживающей в квартире женщины вызвала скорую. Оказалось, что 42-летнюю омичку, убил ее молодой гражданский муж. Он жил с ней около года. По словам омича, возлюбленная его попросту достала, поэтому он в порыве злости сначала избил женщину, потом схватился за молоток, а затем и за нож. Женщина скончалась еще до приезда медиков. Поводом стала ревность и злоупотребление омички алкоголем, сообщили в полиции.

- Я взорвался, там темно было, только ноутбук был включен. Я ее раз ударил, потом она вывела меня, я молотком ударил. Она пьяная была, что-то говорила мне. Потом я ударил ее ножом, - рассказывает следователям ревнивец.

После того, как он убил возлюбленную, мужчина выпрыгнул из окна на 4 этаже и сбежал в гаражи. Там его нашли и задержали всего через несколько часов.

- Я никогда не думал, что женщина может так довести – капать и капать на нервы. Я на работе, она мне звонит постоянно. Мне все говорили разводиться. Я раскаиваюсь, но она так достала меня, - попытался объяснить убийство омич.

На омича уже завели уголовное дело по статье «Убийство», на время расследования его отправили в СИЗО.

Омич, убивший жену.

ИСТОЧНИК KP.RU