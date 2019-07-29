В Омской области пропал пожилой грибник

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-29T13:08:54+03:00

К поискам 83-летнего Степана Курныша просят присоединиться всех неравнодушных

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83-летний житель деревни Игоревка Муромцевского района Степан Курныш пропал год назад. 21 августа 2018 года он ушел в лес за грибами и пропал.

Приметы: Степана Степановича: рост 164 см, глаза серые, волосы седые.

Был одет в синюю джинсовую куртку, синие спортивные брюки и калоши.

Найти пропавшего пенсионера не теряют надежды волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск». также они приглашают присоединиться к поискам добровольцев.

Если вы хотите помочь или знаете о местонахождении Степана Курныша, просьба звонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU