В Омской области пропал пожилой грибник
К поискам 83-летнего Степана Курныша просят присоединиться всех неравнодушных
Фото: vk.com/dobrospasomsk
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83-летний житель деревни Игоревка Муромцевского района Степан Курныш пропал год назад. 21 августа 2018 года он ушел в лес за грибами и пропал.
Приметы: Степана Степановича: рост 164 см, глаза серые, волосы седые.
Был одет в синюю джинсовую куртку, синие спортивные брюки и калоши.
Найти пропавшего пенсионера не теряют надежды волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск». также они приглашают присоединиться к поискам добровольцев.
Если вы хотите помочь или знаете о местонахождении Степана Курныша, просьба звонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU