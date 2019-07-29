2019-07-29T13:08:25+03:00
Общество

После Дня города омичей развезут на автобусах

Автобусы будут ждать в центре, у цирка и у Советского парка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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После Дня города омичей развезут на автобусахПосле Дня города омичей развезут на автобусахФото: vk.com
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Омск будет отмечать свой 303-й день рождения в этом году 3 августа. В этот день для горожан запланировано множество мероприятий, после которых всех по домам развезут автобусы, сообщили в мэрии. В самом центре города, на площади Победы с 21 до 22 часов будет выступать Дан Балан. После концерта омичей развезут автобусы, которые будут ждать на остановках «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь» и «Дом Туриста».

Также автобусы развезут омичей и после салюта. Для зрителей в Советском парке автобусы попадут к остановкам ДК Малунцева и ТЦ Кристалл. Для гостей фестиваля фейерверков автобусы будут ждать омичей у городка Водников. Для тех, кто будет смотреть салют у гостиницы «Омск» на Иртышской набережной, автобусы будут стоять у остановки «Цирк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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