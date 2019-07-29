В середине августа омичи смогут увидеть самый зрелищный звездопад года

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-29T12:57:50+03:00

Некоторые особенно крупные метеоры будут сгорать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Нас ждут до 110 вспышек на небе в час

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Самое время готовить список желаний, в ночь с 12 на 13 августа омичей ждет самое зрелищное небесное представление. Земля будет проходить через поток Персеид. Можно будет увидеть до 110 падающих звезд в час.

Начать наблюдение можно с 11 вечера по омскому времени, а наиболее интенсивным звездопад будет рано утром, в 4.30. Смотреть при этом надо на северо-восток.

Одновременно с Персеидами к нам могут залететь Каприкорниды. Но их достаточно легко отличить друг от друга. Персеиды, как правило, белые. Каприкорниды - желтые и оранжевые.

ИСТОЧНИК KP.RU